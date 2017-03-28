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Spurs Cleveland'ı zirveden indirdi

NBA'de San Antonio Spurs'e 103-74 yenilen son şampiyon Cleveland Cavaliers Doğu Konferansı'nda 2. sıraya geriledi.

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Spurs Cleveland'ı zirveden indirdi

Ligin 2. en yüksek galibiyet yüzdesine sahip takımı San Antonio Spurs ile Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers arasındaki mücadele gülen taraf, 103-74'lük skorla ev sahibi Spurs oldu.

SPURS 5'TE 5 YAPTI

Art arda 5. maçını kazanan Spurs'te Kawhi Leonard 25 sayı, 6 ribaunt, 6 asist, LaMarcus Aldridge ve Pau Gasol 14'er sayıyla oynadı.

Sezonun en düşük skorunda kalan Cavaliers, Doğu liderliğini de Boston Celtics'e kaptırdı. Son 10 karşılaşmasının 5'ini kaybeden Cavaliers'ı, 17 sayı, 8 ribaunt ve 8 asist üreten LeBron James ayakta tutmaya çalıştı.

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