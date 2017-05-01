Srna: Shakhtar'ı Barcelona'ya tercih ederim

Bu anlaşmayla kulüpte 15. yılını dolduracak olan Srna, imza töreninde adının Barcelona ile anılmasını ilginç ifadelerle değerlendirdi. Shakhtar Donetsk'in Hırvat sağ beki Dario Srna sözleşmesini 2017-18 sonuna kadar uzattı.

"KARİYERİMİ SKAKHTAR'DA BİTİRMEK İSTİYORUM"

2003 yılından beri Shakhtar Donetsk'te oynayan 35 yaşındaki oyuncu sözleşmesi bittiğinde kulüpte 15. yılını dolduracak. Shakhtar Donetsk formasıyla 524 maça çıkıp 49 gol kaydeden Srna, doğumgününde yaptığı yeni sözleşmeyle ilgili olarak, "Çok mutluyum. Kariyerimi Shakhtar'da bitirmek istiyorum." dedi.

Adı Ocak ayında Barcelona ile anılan Srna, Katalan devine gitmediği için pişman olmadığını kaydederken, "Kulübümle tüm şartlarda anlaştım. Belki de Barcelona konusunu biliyorsunuzdur. Benim kalbim burada. Shakhtar'da mutluyum. 14 yılın ardından kulübün bir parçası olduğunu düşünüyorsunuz, ailenin bir üyesi oluyorsunuz," ifadelerini kullandı.

BARCELONA İLE KIYASLADI

Shakhtar Donetsk'in tarihte en çok formasını giyen oyuncusu unvanını elinde bulunduran Srna, sözleşme öncesi kulüp başkanıyla arasında geçen diyaloğu da anlattı ve "Başkana, Shakhtar'la lig şampiyonluğunu Barcelona ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna tercih ederim." dedim sözleriyle kulubüne olan bağlılığını dile getirdi.