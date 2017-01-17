Stancu resmen Bursaspor'da

Rumen forvet Bogdan Stancu'nun transfer görüşmeleri için Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ve Futbol Şube Sorumlusu Yüksel Çolak Ankara'da Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile bir araya geldi.

G.BİRLİĞİ İLE ANLAŞILDI

Daha önce futbol ve menajeriyle yapılan görüşmeler neticesinde sağlanan prensip anlaşmasının ardından futbolcunun kulübü Gençlerbirliği ile de anlaşmaya varıldığı belirtildi.

29 yaşındaki forvet oyuncusu, yeşil-beyazlıların Ziraat Türkiye Kupası’nda saat: 17:45’da başlayacak olan Akhisar Belediyespor maçını da tribünden izleyecek ve yarın sabah sağlık kontrolünden geçecek.