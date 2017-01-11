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Stevan Jovetic Sevilla'da

La Liga ekibi Sevilla, İtalyan ekibi İnter'den Karadağlı forvet oyuncusu Stevan Jovetic'i kiraladı.

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Stevan Jovetic Sevilla'da

İspanya Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapan ve Avrupa hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Sevilla, devre arası transfer sezonuna hareketli başladı.

İNTER'DEN JOVETİC KİRALANDI

Sevilla Kulübünden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki Jovetic'in sezon sonuna kadar kiralandığı bildirildi. Jovetic'in yeni takımında 16 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

BU SEZON İNTER İLE 5 MAÇA ÇIKTI

Sırbistan'da Partizan ve İtalya'da Fiorentina'da sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jovetic için Manchester City 26 milyon avro, Inter ise 13,5 milyon avro bonservis bedeli ödemişti.

İki takımda da beklenenin altında kalan golcü futbolcu, bu sezon Inter formasıyla sadece 5 maçta görev yapabildi.

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