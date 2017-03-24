Stoch: Artık ayrılma vaktim geldi

Slovak futbolcu, 2010 yılında Sarı-Lacivertliler’e transfer olmuştu. Stoch, o tarihten itibaren geçen 7 sezonun 3’ünde kiralık olarak başka kulüplere gönderilmişti.

BİRÇOK MAÇTA KADROYA BİLE GİREMEDİ

27 yaşındaki futbolcuya bu sezon yeniden şans verildi ancak Stoch bir türlü Advocaat’ın gözüne girmeyi başaramadı, birçok maçta kadroya bile giremedi.

ARTIK AYRILMA GELDİ

Yıldız futbolcu bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Denedim, olmuyor. Yapacak bir şey yok. Artık ayrılma vaktim geldi” dedi.

Stoch’un, 2013-14 sezonunda kiralık olarak formasını giydiği Yunan ekibi PAOK’a gideceği öne sürüldü.