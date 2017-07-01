Stoch Eskişehirspor'a satılıyor

Fenerbahçe'de Stoch devri sona eriyor...

Play-Off finalinde Göztepe’ye elenerek Süper Lig’e çıkma umutlarını yitiren Eskişehirspor’da bugün yapılacak olan kongrede yeniden başkan seçilmesi beklenen Halil Ünal’ın transfer çalışmalarına şimdiden başladığı öğrenildi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Geçen sezondan daha iyi bir kadro kurmak isteyen Ünal’ın, Fenerbahçe’den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Miroslav Stoch’la çok büyük ölçüde anlaştığı öğrenildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ İÇİN GELDİM DEMİŞTİ

Fenerbahçe'ye transfer olduğu 2010 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için sarı-lacivertli kulübü seçtiğini söyleyen Slovak futbolcu, bir türlü Devler Ligi'nde boy gösterme şansı yakalayamamıştı.

Birçok takıma kiralanan Stoch'un önümüzdeki sezon Eskişehirspor forması giymesi bekleniyor.