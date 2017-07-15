Stoch Sivasspor'a transfer oluyor

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri bekleneni veremeyen ve sürekli kiralık olarak gönderilen Stoch, bu yıl da sarı-lacivertli ekipte kalmayacak. Aykut Kocaman'ın olumsuz rapor verdiği Stoch'la yollar ayrılıyor.

İMZA ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA

Süper Lig'e bir yıl aradan sonra tekrar yükselen Yiğidolar güçlü bir kadro kurup ligde kalıcı olmak istiyor. Teknik Direktör Samet Aybaba'nın raporu doğrultusunda hareket eden Sivasspor yönetimi, Fenerbahçe'nin Slovak yıldızı Miroslav Stoch ile anlaşmaya vardı.

Yıldız oyuncunun gelecek hafta içinde sağlık kontrolünden geçip imza atması bekleniyor. Aykut Kocaman, Topuk Yaylası kampında öğrencisine şans vermişti ancak isteneni verememişti.