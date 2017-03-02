Stoke City Afellay'ın sözleşmesini uzattı

Stoke City Kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Afellay'ın sözleşmesinin 2019'a kadar yenilendiği bildirildi.
'EVİMDE GİBİ HİSSEDİYORUM'
Sözleşmesinin uzatılmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Afellay, "Buraya ilk geldiğim günden beri kendimi evimde gibi hissettim. Gelecekte takımım için yapacağım iyi şeyleri iple çekiyorum." ifadelerini kullandı.
Hollanda'nın PSV Eindhoven takımında profesyonel kariyerine adım atan Afellay, İspanya temsilcisi Barcelona'da da forma giymişti.
Stoke City'ye 2015'te katılan 30 yaşındaki futbolcu, 46 maça çıkıp, 3 gol kaydetti.