Stuttgartlı taraftarlar Grosskreutz için kampanya başlattı

Stuttgart taraftarları, kulüp tarafından kontratı feshedilen Galatasaray'ın eski oyuncusu Kevin Grosskreutz'a bir şans daha verilmesi için imza kampanyası başlattı.

TAKIMA GERİ DÖNSÜN

İnternet üzerinden, "Kevin Grosskreutz, Stuttgart'a geri dönsün" ismiyle yapılan kampanyaya imza atan Stuttgart taraftarı sayısı 6 bini geçti. Kampanya için imza atan bir taraftar, "Kevin Grosskreutz, 'Stuttgart küme düşse bile kalacağım" deyip sözünde duran az sayıda futbolcudan biri. Her ne olursa olsun kulüpten ayrılması gereken son oyuncudur o. Bizim daha fazla Grosskreutz gibi oyuncuya ihtiyacımız var." yorumunu yaptı.

İKİNCİ ŞANSI HAK EDİYOR

İmza kampanyası, Alman basınında geniş şekilde yer buldu. Kevin Grosskreutz'un yaşadığı olay ve futbolu bırakma kararı alması sonrası, imza kampanyasına katılmasa dahi Stuttgart'tan ikinci bir şansı hak ettiğini düşünen Alman futbolsever sayısının çoğunlukta olduğu bilgisi verildi.