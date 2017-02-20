Suat Kaya Gökhan Ünal'ı kadro dışı bıraktı

Eyüpspor maçının ardından kulüp binasının yanında taraftarlarla tartıştığı öğrenilen Süper Lig gol kralı apoletli oyuncuya, disiplinsiz davranışları yüzünden yaptırım uygulandığı açıklandı.

KADRO DIŞI BIRAKILDI

Kariyerinde Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi kulüplerde de oynayan 35 yaşındaki golcüye kadro dışı bırakılmasının yanında 20 bin TL de para cezası verildiği, bu cezanın oyuncunun alacaklarından kesileceği belirtildi.

Grubunda son 4 haftada 10 puan kaybeden sarı lacivertlilerde çember iyice daraldı. Bir maçı eksik olan lider Gümüşhanespor'un 9 puan gerisine düşen Menemen Belediyespor'un play off kovalayan rakipleriyle de arasındaki puan farkı da azaldı.

Puan tablosunda 40 puanla 3'üncü sırada yer alan Menemen Belediyespor ile 6'ncı basamaktaki Karşıyaka'nın arasında sadece 3 puan fark kaldı.

Yönetimin teknik direktör Suat Kaya'dan geniş çapta rapor isteyeceği ve takıma para cezalarının kesilebileceği öğrenildi.