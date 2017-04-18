Şükrü Saracoğlu Stadı yenileniyor

Fenerbahçe, bu sezon şampiyonluk treninin kaçmasıyla birlikte gelecek sezon için çalışmalara başladı. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bırakma planını rafa kaldırırken önümüzdeki sezon için kolları sıvadı.

HİBRİT ÇİM GELİYOR

Aziz Yıldırım, gelecek sezonun çalışmalarına ilk olarak stadyumdan başladı. Yeni sezonun çimlerinin son maçın ardından kaldırılacağı ve yerine hibrit çimin geleceği öğrenildi. Ancak, Ülker Stadyumu'ndaki yenilikler bununla sınırlı kalmayacak.

STADIN ÇATISI DA YENİLENECEK

Aziz Yıldırım, çim dışında stadyumun çatısı için de bir yenileme talimatı verdi. Buna göre, eskiyen stadyum çatısı yenilenecek ve Ülker Stadyumu'ndaki ikinci değişiklik gerçekleştirilecek.

KOLTUKLAR DEĞİŞTİRİLECEK

Çimler ve çatı dışında Ülker Stadyumu'nda değişecek bir başka konu ise stadyumun eskiyen koltukları olacak. Aziz Yıldırım, Ülker Stadyumu'nun görünüşünü değiştirmeye koltuklarla devam edecek.

Ayrıca, son yılların en düşük seyirci ortalamasına inen Fenerbahçe'de taraftarların tribünlere dönmesi için çeşitli kampanyalar yapılacak. Dördüncü yıldızın alınabilmesi için taraftara duyulan ihtiyaç ve taraftarla birlikte Kadıköy'de alınan zaferlere vurgu yapılacak.