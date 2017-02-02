Suk'tan 5 milyon TL'lik gol

Trabzonspor'da sezon başında Porto'dan büyük umutlarla bir sezonluğuna kiralanan ve o dönem satın alma opsiyonu alınmadığı için yoğun eleştiriler yapılan Hyun-Jun Suk'un sözleşmesi feshedildi.

1 MİLYON 250 BİN EURO

Bordo-mavili kulübün 750 bin Euro kiralama bedeli ödeyerek aldığı oyuncuya yarım sezonda da 500 bin Euro ödediği belirtildi.

17 MAÇ TEK GOL

Trabzonspor forması altında 17 maça çıkan ve 906 dakika sahada kalan Güney Koreli forvet oyuncusu sadece bir gol atabilmişti. Suk'un kupada oynanan amatör lig ekibi Serhat Ardahan maçında attığı tek golün maliyeti böylece 1 milyon 250 bin Euro'ya yani 5 milyon TL'ye geldi.

SUK'UN YERİNE RODALLEGA

Trabzonspor'un Rodallega transferinden sonra oyuncunun yeterince forma şansı bulamayacağı gerekçesiyle böyle bir karar aldığı öğrenildi. Trabzonspor'un sözleşmesini feshettiği Hyun-Jun Suk, evrakları yetişmediği için Fransa'nın Bastia takımına imzayı atamadı.