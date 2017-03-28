Süleyman Atlı 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonu oldu

Macaristan'ın Szombathely kentindeki şampiyonanın ilk gününde, Süleyman Atlı, altın madalya mücadelesinde Rus rakibi Azamat Tuskaev ile karşılaştı. Rakibi önünde minderden 4-2'lik skorla galip ayrılan Türk güreşçi, altın madalya aldı.

Gündüz seansında rakiplerini yenerek 65 kiloda finale yükselen Haydar Yavuz ise sakatlığı nedeniyle final maçına çıkamadı ve gümüş madalyada kaldı. Milli sporcunun doktor kontrolü sonrasında hayati tehlikesi nedeniyle maç yapmamasına karar verildi. Bu kiloda Azerbaycan'dan Teymur Mammadov altın madalya kazandı.

97 kiloda Yunus Emre Dede ise bronz madalya maçında Ukraynalı güreşçi Murazi Mchedlidze karşısına çıktı. Rakibi önünde başarılı olamayan Türk güreşçi, maçtan 9-1 mağlup ayrıldı ve madalya şansını kaybetti.

Türkiye, organizasyonun ilk gününde birer altın ve gümüş madalya aldı.