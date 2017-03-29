Süleyman Atlı Avrupa Şampiyonu oldu

Dursun Özbek: Hakan FETÖ'cü olduğu için üyeliğini kaybetti

1 Ronaldo kendisine benzemeyen büstünü görünce şaşırdı Cristiano Ronaldo, adının Portekiz'deki Medeira Havaalanı'na verildiği törende kendisine benzemeyen büstünü görünce şok oldu.

2 Caner Erkin yine sakatlandı Beşiktaş'ta sakatlıktan yeni çıkan Caner Erkin'in sol üst ön adalesinde yırtık tespit edildi.

3 Fikret Orman: Biz size ağlarsınız demiştik Yabancı kuralının değiştirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, ezeli rakiplerine gönderme yaptı.

4 Drogba ikinci lige transfer oluyor Montreal Impact'ten ayrılan ve şu an boşta olan Didier Drogba, ABD'nin İkinci Lig ekiplerinden Phoenix Rising ile anlaştı.

5 Bağcıkları birbirine dolaşan futbolcular güldürdü - İZLE Güney Kore ile Suriye arasında oynanan maçta yaşanan bir pozisyonda iki futbolcunun bağcıkları birbirine dolaştı.

6 Fenerbahçe'ye Lens'ten kötü haber Sunderland, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lens'in serbest kalma bedelinin 15 milyon Euro olduğunu açıkladı.

7 Trabzonspor Gökhan Töre'yi transfer ediyor 50. yılında şampiyonluğu hedefleyen Trabzonspor, Olcay Şahan'ın yakın arkadaşı Gökhan Töre'yi transfer etmek için girişimlere başladı.

8 Alexis Sanchez'den mükemmel frikik golü - İZLE 2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Şili'nin Venezuela'yı 3-1 yendiği maça Sanchez'in serbest vuruştan attığı gol damga vurdu.

9 Video hakem uygulaması maçın kaderini değiştirdi - İZLE Fransa ile İspanya arasında oynanan hazırlık maçında, Video Yardımcı Hakem uygulamasından yararlanıldı.