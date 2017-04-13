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Sultanlar Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe-Galatasaray

Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off yarı final rövanşında Eczacıbaşı VitrA'yı 3-1 yenen Fenerbahçe, altın seti de kazanarak finale çıktı.

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İlk maçı Eczacıbaşı VitrA 3-0 kazandığı için Fenerbahçe'nin rövanştaki 3-1'lik galibiyeti seriyi altın sete taşıdı.

Altın seti 16-14 kazanan Fenerbahçe adını finale yazdırdı ve Galatasaray'ın rakibi oldu.

Fenerbahçe: 3 - Eczacıbaşı VitrA: 1

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: İlhami Şenyurt, Tayfun Şener

Fenerbahçe: Kim Koung, Eda Dündar, Tom Kom, Natalia, Dicle Babat, Polen Uslupehlivan (Melis Yılmaz, Merve Dalbeler, Balkestein, Ezgi Dilik, Meliha İsmailoğlu)

Eczacıbaşı VitrA: Ognjenovic, Hande Baladin, Büşra Kılıçlı, Neslihan Güler, Larson, Adams (Gülden Kuzubaşıoğlu, Boskovic, Nilay Özdemir, Gözde Yılmaz, Simge Aköz, Ceylan Arısan)

Setler: 20-25, 25-23, 25-15, 25-22

Süre: 119 dakika (31, 30, 25, 33)

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