Sultanlar Ligi'nde finalin adı Fenerbahçe-Galatasaray

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Ronaldo'nun tarihi bir başarıya imza attığı gecede Real Madrid, Bayern Münih'i 2-1 mağlup etti.

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası finalinde 73-69 kazandığı ilk maçın rövanşında Bellona AGÜ'yü 63-58 yenen Yakın Doğu Ü., şampiyon oldu.

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Galatasaray yönetimi futbolculardan 20 milyon TL alacak

Galatasaray Kulübü, hakeme itirazdan dolayı kart gören futbolcuların kulübe 20 milyon TL borçlarının olduğunu açıkladı.