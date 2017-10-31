Sumudica: Valbuena çıkmasaydı Fenerbahçe kazanırdı

Rumen teknik adam Sumudica; "Oyuncularımı tebrik ediyorum çünkü 3-1'den geri geldik. Hiçbir zaman mücadeleyi stoper Kana Bıyık'a da çıkmasını söyledim. Futbolda risk almazsanız sonuç gelmez. Baskı kurduk, 1 puanı hak ettik. İyi bir sonuç aldık. Bence ligin 10. haftasındaki en iyi maçlardan biriydi" dedi.

"VALBUENA ÇIKMASAYDI KAYBEDERDİK"

Fenerbahçeli Mathieu Valbuena'nın oyundan çıkmasıyla 1 puanı aldıklarını belirten Sumudica; "Enteresan bir maç oldu. Bizim takımımızda Galatasaray maçından sonra bir gelişme var. İyi oynuyoruz. Bir felsefemiz var. Galibiyete odaklı bir anlayışımız var. Valbuena sahada kalsaydı maçı berabere bitiremezdik. Valbuena daha fazla topu tutuyor, faul kazanmayı biliyor. Valbuena oyundan çıkmasaydı Fenerbahçe maçı kazanırdı." diye konuştu.

AYKUT KOCAMAN CEVAP VERDİ

Aykut Kocaman'a meslektaşının sözleri soruldu. Kocaman ise söz konusu değişikliği daha erken yapması gerektiği görüşündeydi.

Kocaman "İnsanlar kendi takımlarıyla ilgilenseler daha mantıklı. Maçın gidişatına göre zaman zaman yapılan hamleler doğru olmayabiliyor. Çoğu zaman da hamleler tutuyor. Maçın skoru Valbuena'nın oyundan çıkışıyla ilgili değildi. Valbuena çıktıktan sonra 4 kere pozisyona girdik. Valbuena çok başarılı oynadı ancak rakibimiz sürekli o taraftan geliyordu. 3-2'yken yapılmış bir hamleydi. Yanlışlık varsa, aslında bunun geç kalınmış bir hamle olmasıydı" dedi.