Süper Kupa'da 1.2 milyar euroluk maç

UEFA Süper Kupa maçında Salı günü karşılaşacak İspanya'nın Real Madrid ve İngiltere'nin Manchester United takımlarının toplam futbolcu değeri 1 milyar 273 milyon 650 bin avro.

EN DEĞERLİSİ RONALDO

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre, geçen sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid'in tahmini piyasa değeri 714 milyon 800 bin avro, UEFA Avrupa Ligi'nde zafere ulaşan Manchester United'ın ise 558 milyon 850 bin avro oldu.

Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo 100 milyon avro, Galli futbolcusu Gareth Bale 80 milyon avro ve Manchester United'da Fransız yıldız Paul Pogba 75 milyon avro bonservis bedelleriyle en pahalı futbolcular olarak göze çarptı.