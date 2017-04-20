Süper Lig 11 Ağustos'ta başlayacak

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün yaptığı toplantısında, profesyonel liglerde 2017-2018 sezonunun başlangıç tarihlerini belirledi.

11 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Alınan karara göre; Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig 11 Ağustos 2017 tarihinde, Spor Toto 2 ve 3. Lig ise 26-27 Ağustos 2017 tarihlerinde oynanacak müsabakalar ile başlayacak.

SÜPER KUPA MAÇI 6 AĞUSTOS'TA

Spor Toto Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan takım arasında oynanacak olan Turkcell Süper Kupa müsabakası ise 6 Ağustos 2017 Pazar günü oynanacak.

Turkcell Süper Kupa müsabakasının nerede oynanacağı ve sezon planlamalarının tamamı önümüzdeki haftalarda açıklanacak.