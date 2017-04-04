Süper Lig artık 20 takımlı olacak

Yayıncı kuruluşun yanı sıra Türk futbolunun önde gelen aktörlerinin de talebi doğrultusunda lige dinamizm kazandırmak amacıyla yeni sezonda böyle bir yapılanmaya gidileceği ifade edildi.

DEMİRÖREN SİNYALİ VERMİŞTİ

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören de katıldığı bir televizyon programında sezon sonu ligdeki takım sayısını artırmaya yönelik bir çalışma olabileceğini söylemişti.

KÜME DÜŞME YOK ÖNCE 21 SONRA 20 TAKIM

Habertürk'ün haberine göre; Bu bağlamda yeni sezonda küme düşme olmayacağı, TFF 1. Lig’den ise 3 takımın Süper Lig’e yükseleceği bildirildi.



Bir sonraki sezon ise takım sayısının 20 olacağı, Avrupa’nın birçok önde liginde de aynı sistemin uygulanmasının bu konuda model oluşturduğu öğrenildi.

(Düşme hattında yer alan Rizesporlu futbolcular Trabzon yenilgisinden sonra ağlamıştı)

DÜŞME HATTINDA OLAN TAKIMLARA YARAYACAK

Süper Lig'in 21 takımla oynanacak olması ve bu sezon küme düşmenin kaldırılması son sıralardaki takımların yüzünü güldürecek. Bu durum en çok küme düşme hattında bulunan Gaziantepspor, Çaykur Rizespor ve Adanaspor'a yarayacak.