Süper Lig maçları Fransa'da yayınlanacak

Süper Lig'in de yayın haklarının sahibi Katar merkezli beIN Sports'un Fransa'da yayın yapan kanalı tarafından yapılan açıklamada, bu sezon Spor Toto Süper Lig maçlarının 11 Ağustos'tan itibaren canlı olarak yayınlanacağı belirtildi.



Açıklamada, Süper Lig takımlarının yaz transfer sezonda birçok yıldız futbolcuyu kadrosuna kattığı hatırlatılarak haftada 4 maçın canlı olarak yayınlanmasının planlandığı ifade edildi.



Fransa 1. Futbol Ligi'nde (Ligue 1) uzun yıllar forma giyen Bafetimbi Gomis, Younes Belhanda, Mathieu Valbuena ve Jeremy Menez, Real Madrid'de uzun yıllar oynayan Portekizli yıldız savunmacı Pepe'nin yanı sıra dünyaca ünlü Fransız teknik adam Paul Le Guen de gelecek sezon Süper Lig'de görev alacak.