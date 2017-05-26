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Süper Lig şampiyonu bu kupayı kaldıracak

Spor Toto Süper Lig'de 2016-2017 sezonu şampiyonluk kupası, Ankara'da tanıtıldı.

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Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nda düzenlenen organizasyonda, şampiyonluk kupasının tanıtımı, teşkilat başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı.


Spor Toto Süper Lig 2016-2017 sezonu şampiyonluk kupası, 10 kilo 300 gram ağırlığında.


Kupanın 9 kilo 300 gramı 925 ayar gümüş, 1 kilosu ise 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama olarak üretildi.


Kupanın tasarımında Selçuklu Yıldızı'nın "birlik-beraberlik" ve "zafer" unsurlarından da ilham alındı.


Gök Medrese, Divriği Ulu Cami ve Mevlana Türbesi'nin ardından Selçuklu Yıldızı, bundan sonra şampiyonlara verilen kupalarda yerini alacak.


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