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Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Spor Toto Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler
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Süper Lig'de oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.

CÜNEYT ÇAKIR'A MAÇ VERİLMEDİ

Geçtiğimiz hafta G.Saray F.Bahçe derbisini yöneten hakem Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi. 


DERBİYİ HALİS ÖZKAHYA YÖNETECEK

Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park'ta oynanacak haftanın önemli karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.


Trabzonspor - Galatasaray: Halis Özkahya
Alanyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
Fenerbahçe - Kayserispor: Halil Umut Meler
Başakşehir - Akhisar: Fıray Aydınus

DİĞER MAÇLARIN HAKEMLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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