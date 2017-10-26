Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler

Süper Lig'de oynanacak 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu.
CÜNEYT ÇAKIR'A MAÇ VERİLMEDİ
Geçtiğimiz hafta G.Saray F.Bahçe derbisini yöneten hakem Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.
DERBİYİ HALİS ÖZKAHYA YÖNETECEK
Trabzonspor ile Galatasaray arasında Medical Park'ta oynanacak haftanın önemli karşılaşmasını Halis Özkahya yönetecek.
Trabzonspor - Galatasaray: Halis Özkahya
Alanyaspor - Beşiktaş: Yaşar Kemal Uğurlu
Fenerbahçe - Kayserispor: Halil Umut Meler
Başakşehir - Akhisar: Fıray Aydınus