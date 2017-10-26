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Dursun Özbek: Sabıra ihtiyacımız olan günler yaşıyoruz

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Talisca ve Tosic ifade verdi

1 Süper Lig'de 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler Spor Toto Süper Ligi'nin 10. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

2 Hüsnü Güreli: Caner'in sevk edilme nedeni küfür değil TFF Başkanvekili Hüsnü Güreli, Caner Erkin'in hakemin önünde yaptığı gol sevincinden ötürü PFDK'ya sevk edildiğini açıkladı.

3 Aykut Kocaman: İlk yarıda G.Saray'ı geçebiliriz Aykut Kocaman, lider Galatasaray ile aralarında 8 puan fark olmasına rağmen yine iddialı konuştu.

4 Asamoah için F.Bahçe de teklif yapacak Uzun süredir Galatasaray'ın gündeminde olan Asamoah için Fenerbahçe de devreye girdi.

5 TFF artık görüntülerden de ceza verecek TFF, görüntülerden ceza vermek için talimatnamede değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

6 Cüneyt Çakır derbideki tartışmalı pozisyonları yorumladı 0-0 sona eren derbi sonrası bir toplantı yapan Cüneyt Çakır ve ekibi, Denayer'i oyundan atmayarak hata yaptıklarını söylediler.

7 Tudor'la Çalımbay kazanmanın planlarını yapıyor Trabzonspor-Galatasaray derbisi öncesi hem Rıza Çalımbay hem de Tudor, kritik maçın planlarını yapmaya başladı.

8 Hakan Çalhanoğlu Seria A'daki ilk golünü attı Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Milan, İtalya Seria A 10. hafta maçında deplasmanda Chievo'yu 4 - 1 mağlup etti.

9 Avrupa'daki Türk gecesinde kazanan Fenerbahçe oldu THY Euroleague'de Anadolu Efes ile karşılaşan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 81-70'lik galibiyetle ayrıldı.