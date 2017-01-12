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Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

TFF, Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemleri açıkladı.

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Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Buna göre Konyaspor-Galatasaray maçında Mete Kalkavan görev yapacak. Fenerbahçe-Adanaspor maçında Serkan Çınar görevlendirilirken; Osmanlıspor-Beşiktaş maçında Ali Palabıyık sahaya çıkacak.

CUMA

20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu

CUMARTESİ

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan

PAZAR

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık

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