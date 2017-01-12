Süper Lig'de 17. hafta maçlarının hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 17. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Buna göre Konyaspor-Galatasaray maçında Mete Kalkavan görev yapacak. Fenerbahçe-Adanaspor maçında Serkan Çınar görevlendirilirken; Osmanlıspor-Beşiktaş maçında Ali Palabıyık sahaya çıkacak.
CUMA
20.00 Bursaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
CUMARTESİ
13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor: Ümit Öztürk
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor: Özgür Yankaya
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray: Mete Kalkavan
PAZAR
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği: Arda Kardeşler
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor: Suat Arslanboğa
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor: Serkan Çınar
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş: Ali Palabıyık