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Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi

11 Ağustos'ta başlayacak olan Spor Toto Süper Ligi'nin maç programı yapılan fikstür çekiminin ardından belli oldu.

Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi
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Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına tam 1 ay kaldı..

Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan fikstür çekiminin ardından 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun maç programı belli oldu.

İLK HAFTA PROGRAMI

Beşiktaş-Antalyaspor
Trabzonspor-Konyaspor
Başakşehir-Bursaspor
Galatasaray-Kayserispor
Göztepe-Fenerbahçe
Akhisar-Sivasspor
Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor
Alanyaspor-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Karabükspor

İLK DERBİ FENER-TRABZON

2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk derbi mücadelesi 2. haftada Fenerbahçe-Trabzonspor arasında oynanacak.

Süper Lig'de derbi haftaları;

2. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
6. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
7. Hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
10. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
14. hafta: Beşiktaş-Galatasaray

TÜM MAÇLARIN PROGRAMINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ...

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