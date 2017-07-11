Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi

Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına tam 1 ay kaldı..
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde yapılan fikstür çekiminin ardından 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun maç programı belli oldu.
İLK HAFTA PROGRAMI
Beşiktaş-Antalyaspor
Trabzonspor-Konyaspor
Başakşehir-Bursaspor
Galatasaray-Kayserispor
Göztepe-Fenerbahçe
Akhisar-Sivasspor
Yeni Malatyaspor-Osmanlıspor
Alanyaspor-Kasımpaşa
Gençlerbirliği-Karabükspor
İLK DERBİ FENER-TRABZON
2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nun ilk derbi mücadelesi 2. haftada Fenerbahçe-Trabzonspor arasında oynanacak.
Süper Lig'de derbi haftaları;
2. hafta: Fenerbahçe-Trabzonspor
6. hafta: Fenerbahçe-Beşiktaş
7. Hafta: Beşiktaş-Trabzonspor
9. hafta: Galatasaray-Fenerbahçe
10. hafta: Trabzonspor-Galatasaray
14. hafta: Beşiktaş-Galatasaray