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Şenol Güneş: Burak ve Volkan'a olumlu bakarım

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Sofiane Feghouli'nin en şık hareketleri

1 Süper Lig'de 2017-2018 sezonu fikstürü çekildi 11 Ağustos'ta başlayacak olan Spor Toto Süper Ligi'nin maç programı yapılan fikstür çekiminin ardından belli oldu.

2 Kjaer Milan'ın stoperiyle takas edilecek Fenerbahçe'nin Milan'ın Kjaer için yaptığı, Gustavo Gomez+para önerisine sıcak baktığı öğrenildi.

3 Feghouli Galatasaray'a imza atıyor Galatasaray'ın Feghouli için kulübü West Ham United ile anlaşmaya vardığı ve oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.

4 Başakşehir'den Volkan ve Mitrovic atağı Başakşehir yönetimi, ayağı kırılan Chedjou'nun yerine Beşiktaşlı Mitrovic'i ve bonservisi elinde olan Volkan Şen'i transfer etmek istiyor.

5 Beşiktaş Kulübü'nden şehidin ailesine ev yardımı Beşiktaş-Bursaspor maçı sonrası yaşanan hain terör saldırısında şehit düşen Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun ailesine ev alındı.

6 G.Saray yönetiminden ilginç Sneijder yorumu G.Saraylı idareciler, sağlık kontrolünden geçen Sneijder için "Herhalde başka bir takım için kontrolden geçti" yorumunda bulundular.

7 Lens için Beşiktaş devrede Fenerbahçe'nin anlaşma zemini aradığı Jeremain Lens için ezeli rakip devreye girdi. Yapılan teklif de belli oldu.

8 Tolgay Arslan'a Lazio talip İtalyan basını, Lazio'nun Beşiktaş'ın 26 yaşındaki orta sahası Tolgay Arslan için teklif yaptığını yazdı.

9 Fenerbahçe Emre Mor'la anlaştı Fenerbahçe yönetiminin Emre Mor ve menajeriyle el sıkıştığı, son kararı yeni teknik direktör Peter Bosz'un vereceği öğrenildi.