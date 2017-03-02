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Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

3 Mart Cuma

20.00 Trabzonspor-Kardemir Karabükspor: Fırat Aydınus

4 Mart Cumartesi

16.00 Bursaspor-Gaziantepspor: Barış Şimşek

19.00 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Yaşar Kemal Uğurlu

5 Mart Pazar

13.30 Medipol Başakşehir-Aytemiz Alanyaspor: Halis Özkahya

16.00 Adanaspor-Atiker Konyaspor: Halil Umut Meler

19.00 Fenerbahçe-Osmanlıspor: Alper Ulusoy

19.00 Kayserispor-Kasımpaşa: Mete Kalkavan

6 Mart Pazartesi

19.00 Gençlerbirliği-Akhisar Belediyespor: Arda Kardeşler

20.00 Antalyaspor-Galatasaray: Ali Palabıyık

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