Süper Lig'de 23. hafta hakemleri açıklandı

1 Erkan Zengin kadro dışı bırakıldı Eskişehirspor Teknik Direktörü Mustafa Denizli, kendisiyle tartışan Erkan Zengin'i kadro dışı bıraktı.

2 Trabzonspor'da yapılacak transferler belirlendi Burak Yılmaz ile prensipte anlaşan Trabzonspor'da yönetim, şampiyonluğa oynayacak kadroyu oluşturmak için çalışmalarına devam ediyor...

3 Galatasaray'da Mandzukic atağı Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan G.Saray yönetimi, Tudor'un vatandaşı Mandzukic'i kadroya katmak istiyor.

4 G.Saray Podolski'nin satıldığını resmen duyurdu G.Saray Kulübü, Podolski'nin 2.6 milyon Euro karşılığında Japonya'nın Vissel Kobe takımına satıldığını resmen açıkladı.

5 En fazla maçta gol yemeyen kaleciler arasında 2 Türk Avrupa'nın en büyük 10 liginde en fazla maçta gol yemeyen kaleciler belirlendi. Listede iki Türk kaleci de var.

6 Hagi: Emre Fenerbahçeli değil G.Saray'ın efsane futbolcusu Hagi, Emre'nin sarı-lacivertli taraftarların kendisini kabul etmesi için "F.Bahçeliydim" dediğini iddia etti.

7 G.Saray ligi 2. sırada bitiremezse futbolcular ceza alacak Galatasaray yönetimi, sezonu ikinci sırada bitirememeleri durumunda gereksiz yere kart gören futbolculara ağır para cezaları verecek.

8 Aziz Yıldırım'ın Volkan Demirel kararı Fenerbahçe yönetiminin, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'i takımda tutacağı öğrenildi.

9 Ali Şen: Oyum Ali Koç'a Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Şen, olası bir kongrede Aziz Yıldırım aday bile olsa Ali Koç'u destekleyeceğini açıkladı.