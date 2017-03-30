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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 26. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

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Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

İşte haftanın maçlarını yönetecek hakemler;

Karabükspor - Fenerbahçe - Bülent Yıldırım
Beşiktaş - Gençlerbirliği - Serkan Çınar
Galatasaray - Adanaspor - Yaşar Kemal Uğurlu
Akhisar - Başakşehir - Mete Kalkavan
Çaykur Rizespor - Trabzonspor - Halil Umut Meler
Konyaspor - Bursaspor - Ali Palabıyık
Antalyaspor - Kayserispor - Fırat Aydınus
Alanyaspor - Kasımpaşa - Hüseyin Göçek
Osmanlıspor - Gaziantepspor - Halis Özkahya 

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