Süper Lig'de 26. haftanın hakemleri belli oldu

Dursun Özbek: Hakan FETÖ'cü olduğu için üyeliğini kaybetti

1 Sabri'nin yerine Tosic alınacak Gelecek sezon Sabri ile yollarını ayıracak olan Galatasaray, sağ beke önümüzdeki sezon serbest kalacak olan Zoran Tosic'i transfer edecek.

2 Ronaldo'nun büstü alay konusu oldu Cristiano Ronaldo, adının Portekiz'deki Medeira Havaalanı'na verildiği törende kendisine hiç benzemeyen büstünü görünce şok oldu.

3 Muhammed Demirci: Beşiktaş'a geri döneceğim İstanbulsporlu futbolcu Muhammed Demirci, daha çok genç olduğunu ve yeniden siyah-beyazlı formayı giymek istediğini söyledi.

4 Aykut Kocaman'dan Fatih Terim'e bir gönderme daha Aykut Kocaman, Ömer Ali Şahiner'i A Milli Takım kadrosuna almayan Fatih Terim'e, "Bunu bana izah edemez" diyerek tepki gösterdi.

5 Messi: Hakemin annesine değil havaya küfrettim Hakeme küfrettiği gerekçesiyle 4 maç ceza alan Lionel Messi, verdiği savunmada havaya doğru küfrettiğini söyledi.

6 Fenerbahçe'den tarihi tazminat davası Fenerbahçe şike davasında yaşananların ardından 250 milyon Euro'luk dava açmaya hazırlanıyor.

7 Emre Can Cisse'nin unutulmaz roket golünü attı - İZLE Sadio Mane ile Emre Can, Papiss Cisse'nin Chelsea karşısında efsane olan roket golünü atmayı denedi ve kazanan Emre Can oldu.

8 İtalyanlardan Oğuzhan atağı Roma'nın, Oğuzhan Özyakup için 13 milyon Euro'yu (51 milyon lira) gözden çıkardığı, Fikret Orman'ın ise 20 milyon Euro istediği öğrenildi.

9 Fenerbahçe iki genç oyuncunun peşinde Önümüzdeki sezon kadroda köklü değişikliğe gidecek olan Fenerbahçe, transferde genç oyunculara yöneldi.