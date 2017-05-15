Süper Lig'de 3 hafta kala son durum

Süper Lig'in 31. haftası Bursaspor-Beşiktaş maçıyla sona ererken, rakibini yenen siyah-beyazlı ekip takipçisi Başakşehir'in 2 puan önünde lider durumda.
BEŞİKTAŞ 2 HAFTA SONRA KAZANDI ZİRVEDE KALDI
Süper Lig'de üst üste oynadığı Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında 5 puan bırakan Beşiktaş, Bursaspor'u yenerek nefes aldı.
Ligin bitimine 3 hafta kala Başakşehir'in 2 puan önünde 68 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda avantajını koruyor.
Beşiktaş'ın kalan maçları
Kasımpaşa
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor
BAŞAKŞEHİR'İN TRABZON DEPLASMANI VAR
Cuma akşamı Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Başakşehir, Beşiktaş'ın haftayı 3 puanla kapatmasıyla yeniden ikinciliğe geriledi.
Son 3 maçından 9 puan çıkararak Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indiren Başakşehir, ligin bitimine 3 hafta kala zirve takibini sürdürüyor. İstanbul temsilcisinin en zorlu maçı, 2017'nin en formda takımlarından olan Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma olacak.
Başakşehir'in kalan maçları
Trabzonspor (D)
Adanaspor
Kayserispor (D)