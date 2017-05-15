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Süper Lig'de 3 hafta kala son durum

31. haftası geride kalan Süper Lig'de Beşiktaş, Bursaspsor'u 2-0 yenerek Başakşehir'in 2 puan önünde zirvede yer alıyor.

Süper Lig'de 3 hafta kala son durum
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Süper Lig'in 31. haftası Bursaspor-Beşiktaş maçıyla sona ererken, rakibini yenen siyah-beyazlı ekip takipçisi Başakşehir'in 2 puan önünde lider durumda.

BEŞİKTAŞ 2 HAFTA SONRA KAZANDI ZİRVEDE KALDI

Süper Lig'de üst üste oynadığı Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında 5 puan bırakan Beşiktaş, Bursaspor'u yenerek nefes aldı. 

Ligin bitimine 3 hafta kala Başakşehir'in 2 puan önünde 68 puanla zirvede yer alan Beşiktaş, şampiyonluk yolunda avantajını koruyor.

Beşiktaş'ın kalan maçları

Kasımpaşa
Gaziantepspor (D)
Osmanlıspor

BAŞAKŞEHİR'İN TRABZON DEPLASMANI VAR

Cuma akşamı Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükselen Başakşehir, Beşiktaş'ın haftayı 3 puanla kapatmasıyla yeniden ikinciliğe geriledi.

Son 3 maçından 9 puan çıkararak Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indiren Başakşehir, ligin bitimine 3 hafta kala zirve takibini sürdürüyor. İstanbul temsilcisinin en zorlu maçı, 2017'nin en formda takımlarından olan Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma olacak.

Başakşehir'in kalan maçları

Trabzonspor (D)
Adanaspor
Kayserispor (D)


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