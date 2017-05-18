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Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

TFF, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemleri duyurdu.

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Süper Lig'de 32. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 32. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şöyle

Yarın:

20.00 Galatasaray-Osmanlıspor: Ali Palabıyık

Cumartesi:

13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantepspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Kayserispor-Adanaspor: Tolga Özkalfa

19.00 Antalyaspor-Bursaspor: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş-Kasımpaşa: Serkan Çınar 

Pazar:

16.00 Atiker Konyaspor-Kardemir Karabükspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir: Fırat Aydınus

Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe: Ümit Öztürk

20.00 Akhisar Belediyespor-Aytemiz Alanyaspor: Kutluhan Bilgiç

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