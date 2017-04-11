Süper Lig'de 7 hafta kala son durum

27 haftası geride kalan Süper Lig'de Beşiktaş ile Başakşehir takipçileri ile farkı açarken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor arasında da zorlu bir yarış var.

BEŞİKTAŞ AVANTAJINI KORUDU

Geçen hafta Başakşehir ile farkı 5'e çıkaran Beşiktaş, kritik Trabzon deplasmanında 4-3 kazanarak hata yapmadı ve takipçisi ile aradaki 5 puanlık farkı korudu.

Beşiktaş'ın kalan maçları:

Adanaspor, Başakşehir (D), Fenerbahçe, Bursaspor (D), Kasımpaşa, Gaziantepspor (D), Osmanlıspor

BAŞAKŞEHİR'DEN İLK 2 İÇİN DEV ADIM

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u yendiği haftada Galatasaray'ı konuk eden Başakşehir, sarı-kırmızılı ekibi 4-0 yenerek hem Beşiktaş'ı takibini sürdürdü, hem de rakipleriyle olan puan farkını açarak ikincilik yolunda önemli bir virajı döndü.

Başakşehir'in kalan maçları:

Çaykur Rizespor (D), Beşiktaş, Antalyaspor (D), Gençlerbirliği, Trabzonspor (D), Adanaspor, Kayserispor (D)

FENERBAHÇE GALATASARAY'I GEÇTİ

Tarihinin en kötü sezonlarından birini yaşayan Fenerbahçe, Akhisar'ı evinde 3-1 yendi. Sarı-lacivertli ekip Başakşehir'e yenilen Galatasaray'ı geride bırakarak üçüncü sıraya yükseldi ve derbi öncesi avanatajlı konuma geçti.

Fenerbahçe'nin kalan maçları:

Galatasaray (D), Ç.Rizespor, Beşiktaş (D), Antalyaspor, Gençlerbirliği (D), Trabzonspor, Adanaspor (D)

GALATASARAY DERBİ ÖNCESİ DAĞILDI

İkincilik yolunda son derece önemli olan Başakşehir maçını 4-0 kaybeden Galatasaray, Fenerbahçe derbisi öncesi sarı-lacivertli ekibin gerisine düştü. 4-0'lık yenilgiyle moral olarak da dağılan Galatasaray'ı ikinci yarının flai ekibi Trabzonspor tehdit ediyor.

Galatasaray'ın kalan maçları:

Fenerbahçe, Bursaspor (D), Kasımpaşa, Gaziantepspor (D), Osmanlıspor, Alanyaspor (D), Konyaspor

TRABZON ÜÇÜNCÜLÜĞE GÖZ DİKTİ

Süper Lig'de ikinci yarı müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor, Beşiktaş'a mağlup olmasına rağmen üçüncülük şansını sürdürüyor.

Trabzonspor'un kalan maçları:

Antalyaspor (D), Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor (D), Başakşehir, Fenerbahçe (D), Bursaspor