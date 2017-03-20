Süper Lig'de 9 hafta kala son durum

Süper Lig'in bitimine 9 maç kala ilk iki sırada yer alan Beşiktaş ve Başakşehir, takipçileri Galatasaray ve Fenerbahçe ile farkı açtılar.

BEŞİKTAŞ İÇİN BELİRLEYİCİ OLAN AVRUPA

Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük favorisi olan Beşiktaş'ı zorlu bir fikstür bekliyor. Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe ile maçları olan siyah -beyazlılar için belirleyici olan Avrupa Ligi'nde nereye kadar yoluna devam edeceği...

55 puanla Başakşehir'in 2 puan önünde bulunan Beşiktaş'ın kadro kalitesi bu tempoyu kaldırabilecek durumda ancak olası sakatlık ve cezalar kritik sonuçlar doğurabilir.

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ ZORLU

Bu sezon gösterdiği üst düzey formla ligde şampiyonluk yarışının içinde bulunan Başakşehir'i Beşiktaş kadar zorlu maçlar bekliyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile maçları bulunan 53 puanlı Başakşehir'in kümede kalma savaşı veren Rizespor ve Adanaspor gibi küçümsenmemesi gereken rakipleri de var.

Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Başakşehir, Akhisar'ı yenmesi durumunda sürpriz olmazsa yarı finalde Fenerbahçe ile oynayacak. Kupa ve ligde mücadele eden Başakşehir'i yıpratıcı bir maç takvimi bekliyor.

GALATASARAY KIRICI MAÇLAR OYNAYACAK

İlk iki sıradan uzaklaşan Galatasaray 46 puanda bulunuyor ve Avrupa Kupaları'na katılma mücadelesi veriyor. En kötü ihtimalle Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek durumda ligi bitirmek isteyen sarı-kırmızılı ekibin göze çarpan maçları Başakşehir ve Fenerbahçe ile olacak.

Avrupa'ya katılma yolundaki direkt rakipleri Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynayacak Galatasaray'ın, diğer maçları da düşme hattında bulunan ya da ilk 5'i hedefleyen takımlarla.

FENERBAHÇE'Yİ 3 DERBİ BEKLİYOR

Bu sezon Galatasaray gibi istikrarsız bir sezon geçiren 44 puanlı Fenerbahçe'yi Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor derbileri bekliyor.

Advocaat sezon sonu takımdan ayrılacağını açıkladı, öte yandan kaçan şampiyonluk sonrası oyuncuların maçlara motive olmakta sıkıntı çektiği de gözle görülen bir durum. Advocaat ve futbolcuların mottivasyonu Fenerbahçe'nin sezon sonunda ligi nerede bitireceğini belirleyecek.

TRABZON AVRUPA'YI ZORLUYOR

2017'nin yenilgisiz tek takımı olan Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Avrupa yolunda zorluyor. Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ı yenerek puanını 41'e çıkaran bordo-mavililer Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe ile karşılaşacak.

Müthiş çıkış yakalayan Trabzonspor, kalan 9 haftada Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakalamak için kıyasıya mücadele edecek.