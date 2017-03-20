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Süper Lig'de gol rekoru kırıldı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta, 33 golle bu sezon en çok gol atılan hafta oldu.

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Süper Lig'de gol rekoru kırıldı

Spor Toto Süper Lig'de 25. hafta mücadelesi, futbolseverlerin bu sezon en çok gol izlediği hafta oldu.

TOPLAM 33 GOL ATILDI

Ligde bu hafta yapılan 9 maçta, 4 ev sahibi takımı, 3 de deplasman ekibi sahadan galibiyetle ayrılırken 2 maç da beraberlikle sona erdi. Bu karşılaşmalarda toplam 33 gol atıldı.

25. haftanın en gollü karşılaşması Kayseri'de oynandı. Kayserispor ile Gaziantepspor arasındaki mücadelede taraftarlar 7 kez gol sevinci yaşadı. Karşılaşma, Gaziantepspor'un 4-3 üstünlüğüyle tamamlanırken, haftanın en gollü maçı olma özelliğini taşıdı.

ANTALYA-BEŞİKTAŞ MAÇINDA GOL OLMADI

Ligin bu haftasında sadece Antalyaspor-Beşiktaş karşılaşmasından gol sesi çıkmadı.

Ligde daha önce takımlar 19. haftada 31, 24. haftada ise 30 kez gol sevinci yaşamıştı.

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