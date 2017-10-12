Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı

TFF Başkanı Yıldırım Demirören, yabancı kuralının değişeceğini söylerken, video hakeme de karşı olduğunu belirtti.

Porto, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Aboubakar'ın sözleşmesini uzattığını açıkladı.

Tolga Ciğerci'nin 22 yaşındaki kardeşi Tolcay Ciğerci sarı kırmızılı kulüp tarafından takibe alındı.

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Altın Top adayı 30 futbolcu açıklandı

Dünyada yılın en iyi futbolcusunun belirlendiği Altın Top (Ballon d'Or) ödülü için adaylar açıklandı. İşte dünyanın en iyi 30 futbolcusu.