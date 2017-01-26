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TFF 3 hakemin biletini kesti

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafatada oynanancak müsabakaların hakemleri belli oldu.

TFF 3 hakemin biletini kesti
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Süper Lig'in ikinci yarısında heyecan git gide artarken 19. haftanın hakmleri de açıklandı.

HAKEMLER BELLİ OLDU

Bu hafta görev verilen hakemler şu şekilde:

Galatasaray - Akhisar maçını Ali Palabıyık, Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasını Mete Kalkavan, Beşiktaş - Konyaspor mücadelesini ise Özgür Yankaya yönetecek.

CÜNEYT ÇAKIR'A MAÇ VERİLMEDİ

Geçtiğimiz hafta Karabükspor - Galatasaray maçında skandal hatalar yapan Cüneyt Çakır'a bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maç verilmedi.

TFF ayrıca Halil Umut Meler ve Hüseyin Göçek'e de bu hafta görev vermedi.

Bütün maçların hakemlerine bakmak için tıklayınız...

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