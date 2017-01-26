TFF 3 hakemin biletini kesti

Süper Lig'in ikinci yarısında heyecan git gide artarken 19. haftanın hakmleri de açıklandı.
HAKEMLER BELLİ OLDU
Bu hafta görev verilen hakemler şu şekilde:
Galatasaray - Akhisar maçını Ali Palabıyık, Kayserispor - Fenerbahçe karşılaşmasını Mete Kalkavan, Beşiktaş - Konyaspor mücadelesini ise Özgür Yankaya yönetecek.
CÜNEYT ÇAKIR'A MAÇ VERİLMEDİ
Geçtiğimiz hafta Karabükspor - Galatasaray maçında skandal hatalar yapan Cüneyt Çakır'a bu hafta Süper Lig ve TFF 1.Lig'de maç verilmedi.
TFF ayrıca Halil Umut Meler ve Hüseyin Göçek'e de bu hafta görev vermedi.