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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 28. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

1 hafta aradan sonra Cuma günü oynanacaklar maçlarla yeniden start alacak Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı.

21 NİSAN CUMA

20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy

22 NİSAN CUMARTESİ

13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya

23 NİSAN PAZAR

13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar

24 NİSAN PAZARTESİ

20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler

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