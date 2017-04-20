Süper Lig'de haftanın hakemleri belli oldu

1 hafta aradan sonra Cuma günü oynanacaklar maçlarla yeniden start alacak Süper Lig'de görev yapacak hakemler açıklandı.
21 NİSAN CUMA
20.00 Atiker Konyaspor-Gaziantepspor: Cüneyt Çakır
20.00 Kardemir Karabükspor-Kasımpaşa: Alper Ulusoy
22 NİSAN CUMARTESİ
13.30 Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir: Bülent Yıldırım
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmanlıspor: Özgür Yankaya
19.00 Antalyaspor-Trabzonspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Gençlerbirliği-Kayserispor: Halis Özkahya
23 NİSAN PAZAR
13.30 Akhisar Belediyespor-Bursaspor: Serkan Çınar
24 NİSAN PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş-Adanaspor: Halil Umut Meler