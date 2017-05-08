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Süper Lig'de 4 hafta kala son durum

Süper Lig'de son 4 haftaya girilirken lider Beşiktaş ile Başakşehir arasındaki puan farkı 2'ye indi, şampiyonluk yarışı yeniden başladı.

Süper Lig'de 4 hafta kala son durum
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Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala zirvede lider Beşiktaş ile takipçisi Başakşehir arasındaki puan farkı 2'ye düştü.

BEŞİKTAŞ SON 2 HAFTADA 5 PUAN KAYBETTİ

Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk açısından son derece kritik olan derbide Beşiktaş son saniyede kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.


Geçen hafta da deplasmanda ikinci sırada yer alan Başakşehir'e deplasmanda 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, son 2 haftada 5 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı. 

Beşiktaş'ın kalan maçları;

Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Gaziantepspor(D)
Osmanlıspor

BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞA ORTAK OLDU

Geçtiğimiz hafta lider Beşiktaş'ı yenerek puan farkını 4'e indiren Başakşehir, ligin 30. haftasında da deplasmanda Antalyaspor'u 89. dakikada bulduğu golle yenerek 2 haftada 6 puan topladı.

Beşiktaş'ın son 2 haftada 1 puan toplayabildiği dönemi hata yapmadan geçen Başakşehir, liderle puan farkını 2'ye indirdi.

Başakşehir'in kalan maçları;

Gençlerbirliği
Trabzonspor (D)
Adanaspor
Kayserispor (D)

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