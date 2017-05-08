Süper Lig'de 4 hafta kala son durum

Süper Lig'in bitimine 4 hafta kala zirvede lider Beşiktaş ile takipçisi Başakşehir arasındaki puan farkı 2'ye düştü.
BEŞİKTAŞ SON 2 HAFTADA 5 PUAN KAYBETTİ
Süper Lig'in 30. haftasında şampiyonluk açısından son derece kritik olan derbide Beşiktaş son saniyede kendi kalesine attığı golle Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.
Geçen hafta da deplasmanda ikinci sırada yer alan Başakşehir'e deplasmanda 3-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, son 2 haftada 5 puan kaybederek şampiyonluk yolunda büyük yara aldı.
Beşiktaş'ın kalan maçları;
Bursaspor (D)
Kasımpaşa
Gaziantepspor(D)
Osmanlıspor
BAŞAKŞEHİR ŞAMPİYONLUĞA ORTAK OLDU
Geçtiğimiz hafta lider Beşiktaş'ı yenerek puan farkını 4'e indiren Başakşehir, ligin 30. haftasında da deplasmanda Antalyaspor'u 89. dakikada bulduğu golle yenerek 2 haftada 6 puan topladı.
Beşiktaş'ın son 2 haftada 1 puan toplayabildiği dönemi hata yapmadan geçen Başakşehir, liderle puan farkını 2'ye indirdi.
Başakşehir'in kalan maçları;
Gençlerbirliği
Trabzonspor (D)
Adanaspor
Kayserispor (D)