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Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 34. hafta hakemleri açıklandı.

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Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de son hafta oynanacak maçların hakemleri şöyle:

Cuma;

17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa - Bahattin Şimşek
17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor - Ali Şansalan
20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor - Suat Arslanboğa

3 Haziran Cumartesi: 

14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir - Barış Şimsek
17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor - Halis Özkahya
17.00 Adanaspor-Fenerbahçe - Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor - Alper Ulusoy
17.00 Trabzonspor-Bursaspor - Fırat Aydınus
17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor - Arda Kardeşler

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