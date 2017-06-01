Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de son hafta oynanacak maçların hakemleri şöyle:
Cuma;
17.00 Gençlerbirliği-Kasımpaşa - Bahattin Şimşek
17.00 Akhisar Belediyespor-Kardemir Karabükspor - Ali Şansalan
20.00 Antalyaspor-Gaziantepspor - Suat Arslanboğa
3 Haziran Cumartesi:
14.00 Kayserispor-Medipol Başakşehir - Barış Şimsek
17.00 Galatasaray-Atiker Konyaspor - Halis Özkahya
17.00 Adanaspor-Fenerbahçe - Yaşar Kemal Uğurlu
17.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor - Alper Ulusoy
17.00 Trabzonspor-Bursaspor - Fırat Aydınus
17.00 Beşiktaş-Osmanlıspor - Arda Kardeşler