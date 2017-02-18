Süper Lig'de yabancı kuralının değişmesi gündeme geldi

Habertürk yazarı Meriç Müldür, Türkiye'de olan yabancı kuralının değişebileceğine değindi.

Müldür yazısında sistemin kendi içinde tersine çalışmaya başladığını ve Milli Takım havunun daraldığını bu nedenle TFF'nin sistemi değiştirebileceğini belirtti.

Dün Ntv Spor programında konuşan Serdar Ali Çelikler de yabancı kuralının değişebileceği yönünde istihbarat aldığını söyledi.

SİSTEM TERSİNE DÖNMEYE BAŞLADI

Yabancı kuralı yarar mı getirdi zarar mı, tartışma konusu. Farklı düşünceler var. Hepsinin de haklı yönleri bulunuyor. Ama... Yerli futbolcunun fiyatı düşer dedik... Düşmedi. Yurt dışına gönderdiğimiz futbolcu sayımız artar dedik... Artmadı.

İlk zamanlar yabancı futbolcu için kulüplerin ödemek zorunda olduğu, hatta sayı arttıkça çok yüksek rakamları bulan katkı payları vardı. Yine var da kulüplerin baskısı ile o rakamlar çok aşağılara çekildi. Bu paralar yerli futbolcu oynatan kulüplere ciddi rakamlarla prim olarak geri dönecekti de olmadı. Sistemin teşvik edici yanı kalmadı. Hatta sistem kendi içinde tersine çalışmaya başladı.

MİLLİ TAKIM HAVUZU DARALDI

Kulüplerimizin içi yabancı dolmaya başlayınca, ilk 11’inde 9-10 yabancı ile mücadele eden takımlarımız da olunca zaten yetersiz kalan milli takım havuzu iyice daraldı.

YENİDEN ÇALIŞMA YAPILMALI

Yani olumsuz yanları da az değil yabancı kuralının. Federasyonda da bunlar elbette tartışılıyordur. Belki de 2018-19 sezonu öncesi değişecek. Zaten mevcut karar alınırken, getirisini götürüsünü gördükten sonra 2-3 sene içinde yeniden değerlendirileceği belirtilmişti.

Bu konuda federasyonun görüşünü merak ettim ve Başkanvekili Hüsnü Güreli'ye sordum. Güreli, "Yabancı kuralını getirirken herkesin niyeti doğruydu. O niyet doğrultusunda aynı sonucu aldık mı? Hayır. Yabancı oyuncu için yeniden bir çalışma yapılmalı. Bu konuyu masaya yatırmanın doğru olduğunu düşünüyorum" dedi.

İSTİHBARAT ALDIM

Öte yandan Ntv Spor yorumcusu Serdar Ali Çelikler de dün yapılan programda yabancı sayısının düşeceğiyle ilgili duyumlar aldığını söyledi.