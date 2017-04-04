Süper Lig'de zirve yarışı iyice kızıştı

Spor Toto Süper Ligi'nde Beşiktaş ile Başakşehir şampiyonluk için yarışırken, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ikinci olup Şampiyonlar Ligi biletini almak istiyor...

KARTAL 5 PUAN ÖNDE

Başakşehir'in Akhisar'a yenildiği haftada sahasında ağırladığı Gençlerbirliği'ni 3-0 yenerek en yakın rakibiyle arasındaki puan farkını 5'e çıkaran siyah-beyazlılar, şampiyonluğun en büyük adayı konumunda.

Beşiktaş'ın kalan maçları:

Trabzonspor (D), Adanaspor, Başakşehir (D), Fenerbahçe, Bursaspor (D), Kasımpaşa, Gaziantepspor (D), Osmanlıspor





G.SARAY BAŞAKŞEHİR'İ YENERSE PUAN FARKI 1'E İNECEK

Adanaspor'u 4-0 yenerek ikinciyle arasındaki puan farkını 4'e düşüren Galatasaray, önümüzdeki hafta Başakşehir'le deplasmanda karşılaşacak.

Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i yenmesi durumunda puan farkı 1'e düşücek ve Şampiyonlar Ligi bileti için kalan haftalarda büyük bir yarış olacak...

Başakşehir'in kalan maçları:

Galatasaray, Çaykur Rizespor (D), Beşiktaş, Antalyaspor (D), Gençlerbirliği, Trabzonspor (D), Adanaspor, Kayserispor (D)





Galatasaray'ın kalan maçları:

Başakşehir (D), Fenerbahçe, Bursaspor (D), Kasımpaşa, Gaziantepspor (D), Osmanlıspor, Alanyaspor (D), Konyaspor

F.BAHÇE VE TRABZONSPOR'UN DA DEVLER LİGİ HEDEFİ VAR

Başakşehir'in Galatasaray'a yenilmesi durumunda sadece Galatasaray'ın değil Fenerbahçe ve Trabzonspor'un da ikincilik hedefi alevlenecek.

Fenerbahçe'nin kalan maçları:

Akhisar, Galatasaray (D), Ç.Rizespor, Beşiktaş (D), Antalyaspor, Gençlerbirliği (D), Trabzonspor, Adanaspor (D)





Trabzonspor'un kalan maçları:

Beşiktaş, Antalyaspor (D), Gençlerbirliği, Kayserispor, Adanaspor (D), Başakşehir, Fenerbahçe (D), Bursaspor

PUAN DURUMU