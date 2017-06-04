Süper Lig'in yeni kralı Vagner Love

Süper Lig'de 2016/2017 sezonu sona erdi. Beşiktaş'ın şampiyon olarak tamamladığı sezonda gol krallığı yarışını Alanyaspor'un yıldız golcüsü Vagner Love zirvede bitirdi.

DUALARLA GOL KRALI OLDU

Alanyaspor kariyerine kötü başlayan ve ilk 9 haftada gol atma başarısı gösteremeyen Vagner Love, Alanyasporlu taraftarların kendisi için dua etmesinin ardından müthiş bir çıkış yakaladı.

Sezonu 23 golle gol kralı olarak kapatan Love, en yakın takipçisi Cenk Tosun'dan 3 gol fazla atmayı başardı.

CENK VE ETO'O DA BAŞARILI BİR SEZON GEÇİRDİ

Uzun süre gol krallığı yarışında zirvede yer almasına rağmen Vagner Love'ın gerisinde kalan Beşiktaşlı Cenk Tosun ise sezonu 20 golle bitirdi. Siyah-beyazlı ekibin başarısında büyük pay sahibi olan Cenk'i ise 18 golle Antalyasporlu Samuel Eto'o takip etti.

CİMDOM'DA BRUMA FENER'DE SOW

Ligi 3. sırada bitiren Fenerbahçe'nin en golcü ismi 12 golle Sow olurken, 4. Galatasaray'ın en skorer futbolcusu 11 gollü Bruma oldu.