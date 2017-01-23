Ensonhaber.com'a dön

Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Alanyaspor'u 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu.

Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş
Yorum Yap

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor Oba Stadı'nda kozlarını paylaştı.

KARTAL MAÇ HIZLI BAŞLADI

Maça çok hızlı başlayan Beşiktaş, ilk 5 dakikada 5 kez köşe vuruşu kazandı. Siyah-beyazlıların aradığı gol ise 13. dakikada geldi. Oğuzhan'ın pasıyla başlayan atakta Quaresma'nın harika ortasına kafayı vuran Cenk Tosun, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi. 

BABEL GOLÜNÜ ATTI

39. dakikada ise bu kez Kartal'ın yeni yıldız Babel sahneye çıktı. Klas çalımlarla keleciyi ve ikli savunmacıyı ekarte eden Hollandalı yıldız, Beşiktaş'ı soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İKİNCİ YARIYA PENALTI DAMGA VURDU

İkinci yarıya da hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 47. dakikada bir de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Quaresma da bu sezonki ilk golünü atarken farkı da üçe çıkardı.

Bu golden 6 dakika sonra ise bu kez Alanyaspor penaltı kazandı. Beşiktaş'ın itirazları arasında topun başına geçen Vagner Love, Alanyaspor'u ümitlendirdi. Ancak 73'de Marcelo'nun kafa golü, maça noktayı koydu:1-4.

LİDER BEŞİKTAŞ

Bu sonuçla 41 puana yükselen Beşiktaş, Süper Lig'in yeni lideri oldu. Aytemiz Alanyaspor ise 18 puanla haftayı 14. sırada kapattı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM