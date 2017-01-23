Süper Lig'in yeni lideri Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Alanyaspor Oba Stadı'nda kozlarını paylaştı.

KARTAL MAÇ HIZLI BAŞLADI

Maça çok hızlı başlayan Beşiktaş, ilk 5 dakikada 5 kez köşe vuruşu kazandı. Siyah-beyazlıların aradığı gol ise 13. dakikada geldi. Oğuzhan'ın pasıyla başlayan atakta Quaresma'nın harika ortasına kafayı vuran Cenk Tosun, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

BABEL GOLÜNÜ ATTI

39. dakikada ise bu kez Kartal'ın yeni yıldız Babel sahneye çıktı. Klas çalımlarla keleciyi ve ikli savunmacıyı ekarte eden Hollandalı yıldız, Beşiktaş'ı soyunma odasına 2-0 önde götürdü.

İKİNCİ YARIYA PENALTI DAMGA VURDU

İkinci yarıya da hızlı başlayan siyah-beyazlılar, 47. dakikada bir de penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Quaresma da bu sezonki ilk golünü atarken farkı da üçe çıkardı.

Bu golden 6 dakika sonra ise bu kez Alanyaspor penaltı kazandı. Beşiktaş'ın itirazları arasında topun başına geçen Vagner Love, Alanyaspor'u ümitlendirdi. Ancak 73'de Marcelo'nun kafa golü, maça noktayı koydu:1-4.

LİDER BEŞİKTAŞ

Bu sonuçla 41 puana yükselen Beşiktaş, Süper Lig'in yeni lideri oldu. Aytemiz Alanyaspor ise 18 puanla haftayı 14. sırada kapattı.