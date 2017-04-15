Süper Lig'in yükünü çeken hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun, bu sezon 39'dan 22'ye düşürdüğü Süper Lig hakemleri arasından yaptığı atamalarda dengeli bir dağılım ön plana çıktı. Süper Lig'de düdük çalan hakemlerden 14'ü, geride kalan 27 haftada 10 maç barajını geçti. Ligde 243 maçın 221'inde 14 hakem görev yaparken, bu oran Süper Lig müsabakalarının yüzde 91'ine karşılık geldi.

EN GÖZDE HAKEM METE KALKAVAN

MHK tarafından en fazla maça atanan hakem Mete Kalkavan oldu. Kalkavan, en çok görevlendirilen hakemler arasında 19 maçla zirvede yer aldı. Kalkavan'ı 18 maçta düdük çalan Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus takip etti.

Halil Umut Meler ile Hüseyin Göçek 17, Bülent Yıldırım da 16 müsabakayla ligde en fazla görev verilen hakemler arasında bulunuyor. Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Yankaya, Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Serkan Çınar, Ümit Öztürk ve Barış Şimşek de 10 maç barajını geçen hakem listesine girdi.

10 MAÇ BARAJININ ALTINDA KALANLAR

Spor Toto Süper Lig'de 22 hakemin 8'i, 10 maç barajının altında kaldı. Hakemler Arda Kardeşler, Tolga Özkalfa, Volkan Bayarslan, Suat Arslanboğa, Serkan Tokat ve Abdulkadir Bitigen, 10'dan daha az maç yönetti. Öte yandan, Süper Lig hakemi kategorisinde olmayan Murat Özcan, 4. hakem olarak atandığı Gençlerbirliği-Antalyaspor maçında, Hüseyin Göçek'in sakatlanması nedeniyle 42. dakikadan itibaren düdük çaldı.

HAKEMLER YÖNETTİĞİ MAÇLAR

Mete Kalkavan 19

Cüneyt Çakır 18

Ali Palabıyık 18

Fırat Aydınus 18

Halil Umut Meler 17

Hüseyin Göçek 17

Bülent Yıldırım 16

Yaşar Kemal Uğurlu 15

Özgür Yankaya 15

Halis Özkahya 15

Alper Ulusoy 14

Serkan Çınar 14

Ümit Öztürk 13

Barış Şimşek 12

Arda Kardeşler 8

Tolga Özkalfa 5

Volkan Bayarslan 4

Suat Arslanboğa 3

Serkan Tokat 1

Abdulkadir Bitigen 1

Kutluhan Bilgiç -

Bülent Birincioğlu -