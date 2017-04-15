Süper Lig'in yükünü çeken hakemler

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'nun, bu sezon 39'dan 22'ye düşürdüğü Süper Lig hakemleri arasından yaptığı atamalarda dengeli bir dağılım ön plana çıktı. Süper Lig'de düdük çalan hakemlerden 14'ü, geride kalan 27 haftada 10 maç barajını geçti. Ligde 243 maçın 221'inde 14 hakem görev yaparken, bu oran Süper Lig müsabakalarının yüzde 91'ine karşılık geldi.
EN GÖZDE HAKEM METE KALKAVAN
MHK tarafından en fazla maça atanan hakem Mete Kalkavan oldu. Kalkavan, en çok görevlendirilen hakemler arasında 19 maçla zirvede yer aldı. Kalkavan'ı 18 maçta düdük çalan Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Fırat Aydınus takip etti.
Halil Umut Meler ile Hüseyin Göçek 17, Bülent Yıldırım da 16 müsabakayla ligde en fazla görev verilen hakemler arasında bulunuyor. Yaşar Kemal Uğurlu, Özgür Yankaya, Halis Özkahya, Alper Ulusoy, Serkan Çınar, Ümit Öztürk ve Barış Şimşek de 10 maç barajını geçen hakem listesine girdi.
10 MAÇ BARAJININ ALTINDA KALANLAR
Spor Toto Süper Lig'de 22 hakemin 8'i, 10 maç barajının altında kaldı. Hakemler Arda Kardeşler, Tolga Özkalfa, Volkan Bayarslan, Suat Arslanboğa, Serkan Tokat ve Abdulkadir Bitigen, 10'dan daha az maç yönetti. Öte yandan, Süper Lig hakemi kategorisinde olmayan Murat Özcan, 4. hakem olarak atandığı Gençlerbirliği-Antalyaspor maçında, Hüseyin Göçek'in sakatlanması nedeniyle 42. dakikadan itibaren düdük çaldı.
HAKEMLER YÖNETTİĞİ MAÇLAR
Mete Kalkavan 19
Cüneyt Çakır 18
Ali Palabıyık 18
Fırat Aydınus 18
Halil Umut Meler 17
Hüseyin Göçek 17
Bülent Yıldırım 16
Yaşar Kemal Uğurlu 15
Özgür Yankaya 15
Halis Özkahya 15
Alper Ulusoy 14
Serkan Çınar 14
Ümit Öztürk 13
Barış Şimşek 12
Arda Kardeşler 8
Tolga Özkalfa 5
Volkan Bayarslan 4
Suat Arslanboğa 3
Serkan Tokat 1
Abdulkadir Bitigen 1
Kutluhan Bilgiç -
Bülent Birincioğlu -