Suriye Avustralya'ya elendi

2018 Dünya Kupası Asya Elemeleri play-off maçında Avustralya'yla Suriye karşı karşıya geldi.

SURİYE UZATMADA YIKILDI

İlk maçta 1-1 berabere kalan iki takım, Avustralya'nın Sydney kentinde karşılaştı. Hızlı başlayan maçta Suriye 6. dakikada Al Soma'nın golüyle öne geçerken, 13. dakikada Tim Cahill maça denge getirdi.

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90 dakika karşılıklı gollerle 1-1 sona erince mücadelede uzatma dakikalarına geçildi. İkinci uzatma devresinde yeniden sahneye Cahill, 109. dakikada Avustralya'yı 2-1 öne geçirdi.

Son bölümü nefes kesen maçta Suriye'nin serbest vuruşta bir topu direkten döndü. Büyük baskı kurmasına rağmen skoru değiştiremeyen Suriye cephesinde maç sonu büyük üzüntü vardı.

Suriye'yi eleyen Avustralya, Orta ve Kuzey Amerika (CONCACAF) grubunu 4. sırada bitiren takımla 2 maç üzerinden bir play-off turu daha oynayacak.