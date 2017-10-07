Suriye Dünya Kupası'na çok yakın

Elemelerde A Grubu'nu üçüncü sırada bitirerek sürprize imza atan Suriye ile B Grubu'nun üçüncüsü Avustralya play-off turunun ilk maçında Malezya'nın Hang Jebat Stadı'nda karşı karşıya geldi.

MAÇ 1-1 SONA ERDİ

Tarihinde hiç Dünya Kupası'na katılamayan Suriye karşısında 40. dakikada Robbie Kruse'nin attığı golle öne geçen Avustralya, soyunma odasına skor üstünlüğüyle gitti.

Maçın 85. dakikasında kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ömar Al Soma, Suriye adına beraberliği sağladı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

RÖVANŞ MAÇI 10 EKİM'DE

İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 10 Ekim Salı günü Avustralya'nın Sidney kentindeki ANZ Stadı'nda yapılacak.

Bu turu geçen takım, Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Konfederasyonu (CONCACAF) elemelerinde dördüncü olan takımla Rusya'ya gidebilmek için bir kez daha play-off oynayacak.