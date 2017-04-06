Suriyeli Adem Türk Milli Takımı'nda

Suriye'deki savaş ve zulüm yüzünden ülkesini terk etmek zorunda kalan 2004 doğumlu Adem Allavi, futbol yeteneği ile ön plana çıkıyordu.

TÜRK OLDU MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Türkiye'de Adem Metin Türk ismini alan 13 yaşındaki futbolcu 14 Yaş Altı Milli Takımı'na seçildi.

2015 yılında Türk vatandaşlığına geçen ve Adem Metin Türk ismini alan genç futbolcu kısa süre içerisinde yetenekleri ile herkesi kendisine hayran bıraktı.

HEDEFİ BARCELONA

Avcılar'da Soma Aslangücü Spor'da futbol oynayan Adem başarısının karşılığını aldı ve Teknik Direktör Güngör Şahinkaya tarafından 14 Yaş Altı Milli Takımı'na seçildi.

Birçok takım tarafından transfer edilmek istenen Adem'in hedefi A Milli Takım'a kadar yükselmek ve örnek aldığı Arda Turan gibi Barcelona'da futbol oynamak.