Tabata sözleşme yeniledi

Katar Ligi takımlarından Al-Rayyan’da forma giyen Rodrigo Tabata, kulübüyle olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı.
122 MAÇTA 63 GOL ATTI
Katar’da forma giydiği süreçte 122 maça çıkıp, 63 gol atan, 15 de asist yapan 36’lık yıldız, ligde son 2 sezonda skora en çok katkıda bulunan oyuncular arasında yer alıyor.
Rodrigo Barbosa Tabata, Türkiye’de Gaziantepspor ve Beşiktaş formalarını terletmişti. Gaziantepspor’dan Beşiktaş’a 8 milyon Avro bedelle transfer olan Tabata, hâlihazırda Beşiktaş tarihinin en çok bonservis ödenen oyuncusu konumunda...