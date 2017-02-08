Taha Akgül dünyanın en iyi güreşçisi seçildi

Dünya Güreş Birliği (UWW), 2016 yılı sıkletlerinin en iyi 20 güreşçisini belirledi.

Toplam 24 sıklette yapılan seçmelerde Türkiye'den 18 güreşçi listeye girdi.

TAHA EN İYİSİ SEÇİLDİ

Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül, serbest stil 125 kiloda dünyanın en iyisi seçilirken, Grekoromen 130 kiloda Rıza Kayaalp ile 80 kiloda Aslan Atem ikinci ve yine serbest stil 86 kiloda Selim Yaşar ikinci sırada yer aldı.

Olimpiyat üçüncüleri Soner Demirtaş ve Cenk İldem ise sıkletlerinde dünyanın en iyi dördüncü güreşçileri oldu.