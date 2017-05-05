Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen organizasyonda olimpiyat şampiyonu milli güreşçi, serbest stil 125 kilo finalinde Azerbaycanlı Jamaladdin Magomedov ile karşılaştı.

8-2 MAĞLUP ETTİ

Spens Salonu'nda yapılan günün son müsabakasında henüz 1,5 dakika dolmadan 6-0 öne geçen Taha, Azerbaycanlı rakibini 8-2 mağlup ederek altın madalyaya uzandı.

SAKATLIĞA RAĞMEN ŞAMPİYON

Ayak tarak kemiğindeki sakatlığa rağmen organizasyona katılan milli sporcu, kariyerindeki 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Taha Akgül, milli takım antrenörü Abdullah Çakmar ile müsabakanın ardından minderde Türk bayrağıyla şampiyonluk turu attı.

RİO'DA TEK ALTIN MADALYAYI O GETİRMİŞTİ

2016 Rio Olimpiyatları'nda Türkiye'ye tek altın madalyayı kazandıran isim olan Taha, ilk maçında Ukraynalı Danylo Kartavyi'yi 9-2, çeyrek finalde de Gürcü Geno Petriashvili'yi 14-4 yenmişti.

Gürcü rakibinden geçen yılın rövanşını alan Taha, yarı finalde de Macar Daniel Ligeti'yi 5-0'lık skorla geçmişti.

Taha Akgül'ün birincilik kürsüsüne çıktığı bu kiloda, bronz madalyalar ise Petriashvili ve Ermeni Levan Berianidze'ye gitti.

Taha Akgül serbest stil 125 kiloda şampiyon oldu VİDEO