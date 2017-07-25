Taha Akgül Sivassporlu futbolcularla güreşti

Milli güreşçi Taha, Brezilyalı futbolcu Leandrinho ile antrenman sahasında güreşti Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu mili güreşçi Taha Akgül, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un kampını ziyarette etti.

SIKI SİVASSPOR TARAFTARI

Sıkı bir Sivasspor taraftarı olduğunu vurgulayan Taha Akgül de "Her gittiğim yerde Sivassporlu olduğumu gururla söylüyorum. Sivasspor'un yeri bende ayrıdır. Bugün antrenmanı ziyaret ettik. Yeni sezonda takımımıza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

LEANDRİNHO İLE GÜREŞTİ

Ziyarette milli güreşçiler Hüseyin Gündüz ile Ali Bönceoğlu da yer aldı. Brezilyalı futbolcu Leandrinho ile Taha Akgül'ün idman öncesi sahada bir süre güreşmesi renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan kırmızı-beyazlılar, yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü