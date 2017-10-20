Taha Akgül Spor Kompleksi İstanbul'da açıldı

Sancaktepe'de yapımı daha önce tamamlanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taha Akgül Spor Kompleksi'nin açılışı, 33. Uluslararası Cumhuriyet Kupası Güreş Turnuvası kapsamında gerçekleşti.

Spor merkezinin açılış törenine milli güreşçi Taha Akgül'ün yanı sıra Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem, İstanbul Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep katıldı.

Taha Akgül, Sancaktepe Belediye Meclisi kararıyla isminin verildiğini salonun, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devredilerek yapımının tamamlandığını belirtti.

Spor kompleksinin çok amaçlı inşa edildiğini anlatan Taha, "Yüzme havuzu, basketbol salonu, tenis kortu gibi çok sayıda tesisi bünyesinde barından bir merkez. Modern bir spor kompleksi. İnşallah bu salondan nice şampiyonlar çıkar." ifadelerini kullandı.

"SORUMLULUĞUM DAHA DA ARTTI"

Hayattayken ismini spor kompleksine layık görenlere teşekkürlerini ileten mili güreşçi, şunları söyledi:

"Sorumluluğum daha da arttı. Gururluyum, Türk halkına yakışır bir sporcu olmaya devam edeceğim. Başta Sancaktepe Belediye Başkanımız İsmail Erdem ve başkan vekili Mehmet Genç'e, dönemin Güreş Federasyonu Başkanı Hamza Yerlikaya ve tesisin tamamlanmasında destek olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine teşekkür ediyorum."