Tahkim Kurulu'ndan Şenol Güneş'e ret

Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti. Şenol Güneş, takımının bu akşam yapacağı Karabükspor maçını tribünden takip edecek.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Tahkim Kurulu, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in 1 maçlık cezasına yapılan itirazı reddetti. Şenol Güneş, takımının bu akşam yapacağı Karabükspor maçını tribünden takip edecek.

- Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş. teknik direktörü Şenol Güneş'in, rakip takım futbolcusuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki nitelik ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."